فيديو: اشتباكات عشائرية في العراق بسبب صحن أرز

وكالات
تداولت وسائل إعلام محلية ومنصات تواصل اجتماعي عراقية فيديوهات لاشتباكات بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، ويعتقد أنها خلفت قتيل وجرحى.
قد يبدو أن لا جديد في الموضوع لوهلة، فأنباء النزاعات العشائرية في مختلف المحافظات العراقية باتت شبه يومية، لكن المختلف هذه المرة، هو سبب هذا النزاع، الذي استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والرشاشة.
وذكرت صفحات اجتماعية عراقية أن سبب الاشتباكات يعود إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين ضمن مناسبة اجتماعية على ما يبدو.
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#العراق— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa8j6g1q3a) July 30, 2021
أمس حدث نزاع عشائري في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان والسبب عدم تقديم صحن رز (ماعون تمن) لأحد الضيوف!!
أُكل ثريد مو شرط إلا تمن، دناءة النفس تفضح راعيها. pic.twitter.com/oOYsTo7qFh