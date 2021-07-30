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فيديو: اشتباكات عشائرية في العراق بسبب صحن أرز

السبت 31 يوليو 2021 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: اشتباكات عشائرية في العراق بسبب صحن أرز



وكالات

تداولت وسائل إعلام محلية ومنصات تواصل اجتماعي عراقية فيديوهات لاشتباكات بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، ويعتقد أنها خلفت قتيل وجرحى.


قد يبدو أن لا جديد في الموضوع لوهلة، فأنباء النزاعات العشائرية في مختلف المحافظات العراقية باتت شبه يومية، لكن المختلف هذه المرة، هو سبب هذا النزاع، الذي استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وذكرت صفحات اجتماعية عراقية أن سبب الاشتباكات يعود إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين ضمن مناسبة اجتماعية على ما يبدو.

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#اشتباكات #العراق #صحن أرز #اشتباكات عشائرية

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