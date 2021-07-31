  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرور غزة: 4 إصابات في حوادث سير

السبت 31 يوليو 2021 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة: 4 إصابات في حوادث سير



غزة/سما/

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ، صباح اليوم السبت 31/7/2021م، تسجيل أربعة إصابات بحوادث سير خلال الـ24ساعة الماضية.

وقالت الشرطة خلال التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق، إن :" دائرة حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنه إصابتين متوسطة وإصابتين طفيفة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق".

وأوضحت أن الحركة المرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوها لاستمرار  الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

ودعت المواطنين للإبلاغ عند حدوث أي حادث مروري عبر التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177.

#شرطة المرور بغزة #اصابات #حوادث طرق

الأكثر قراءة اليوم

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

مسؤول إسرائيلي كبير يكشف تفاصيل الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت قبالة عمان

الأخبار الرئيسية

---

الاحتلال يكشف عن استخدام طائرة متطورة جديدة خلال العدوان الأخير على غزة (صور)

مي

إلى أين ستؤدي اللقاءات الأخيرة بين الفلسطينيين مع نظرائهم في "إسرائيل" ؟

تجار

تسهيلات اسرائيلية جديدة لقطاع غزة ابتداء من الأحد المقبل

وفد

وفد حكومي يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية