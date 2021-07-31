مرور غزة: 4 إصابات في حوادث سير

غزة/سما/

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ، صباح اليوم السبت 31/7/2021م، تسجيل أربعة إصابات بحوادث سير خلال الـ24ساعة الماضية.

وقالت الشرطة خلال التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق، إن :" دائرة حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنه إصابتين متوسطة وإصابتين طفيفة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق".

وأوضحت أن الحركة المرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوها لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

ودعت المواطنين للإبلاغ عند حدوث أي حادث مروري عبر التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177.