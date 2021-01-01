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غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد

السبت 31 يوليو 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد



وكالات


أعلنت شركة غوغل أنها ستتبع سياسات جديدة مع متجر تطبيقات Google Play لتعزيز خصوصية بيانات مستخدمي أجهزة أندرويد.

وقالت الشركة على مواقعها الرسمية مؤخرا "نعمل عن كثب مع مطوري البرامج للحفاظ على متجر Google Play كمساحة آمنة وموثوقة لتحميل التطبيقات من قبل مليارات المستخدمين حول العالم، لذا نطور قسم أمان جديد لهذا المتجر لتعزيز خصوصية بيانات المستخدمين.. سنتفق مع المطورين على آلية تجعل عملية تحميل التطبيقات أكثر شفافية، ليظهر للمستخدم شرح مفصل عن البيانات التي يجمعها ويشاركها كل تطبيق".

وتبعا لغوغل فإن التطبيقات التي سيسمح بالتعامل بها عبر متجر Google Play مستقبلا ستكون أكثر شفافية من ناحية الإعلان عن البيانات للمستخدم، وسيضطر مطوروها للإعلان عن عدة نقاط للمستخدمين أهمها:


-إظهار فيما إذا كان التطبيق يتبع سياسات أمان معينة مثل تشفير البيانات.

- الإعلان فيما إذا كان التطبيق يتبع سياسة "الحماية العائلية" التي تستخدم من قبل بعض الأهالي للتحكم بنوعية البياناتت التي يمكن أن تصل لأطفالهم.

- منح المستخدمين حرية اختيار مشاركة البيانات من قبل التطبيق.

- أن يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية حذف البيانات في حال قرروا إلغاء تثبيت التطبيق.

ومن المتوقع أن تبدأ غوغل باتباع السياسات الجديدة فيما يتعلق بمتجر تطبيقاتها الإلكتروني اعتبارا من العام القادم، بعد أن تنسق مع مطوري التطبيقات وتطلعهم على كل الشروط اللازمة للترويج لمنتجاتهم عبر المتجر.

المصدر: 3dnews

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