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الطقس: موجة حارة وجافة تبدأ اليوم

السبت 31 يوليو 2021 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: موجة حارة وجافة تبدأ اليوم



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد وبداية موجة حارة اليوم السبت، لذا يكون الجو حارًا في معظم المناطق وحارًا جدًا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يستمر الجو حارا في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يستمر الجو حارا في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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