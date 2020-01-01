بند مثير في العقد الجديد لبنزيما مع ريال مدريد

مدريد/سما/

كشف تقرير صحفي إسباني الجمعة عن بند مثير في العقد الجديد للفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وزعمت تقارير إسبانية أن بنزيما وافق على شروط العقد الجديد، الذي سيربطه بـ "الميرنجي" حتى صيف 2023.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية فإن عقد بنزيما سيمتد بالفعل حتى صيف 2023، لكنه سيتضمن بندًا يسمح للمهاجم الفرنسي بالرحيل في صيف 2022.

وأشارت إلى أن هذا البند سيسمح لبنزيما بفسخ العقد وديًا، دون أن يضطر لدفع أي نوع من الغرامات لريال مدريد.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هذه الصيغة جعلت بنزيما يشعر براحة أكبر، لأن اللاعب دخل الآن المرحلة الأخيرة من مسيرته الاحترافية، ولا يعرف حالته البدنية والفنية بعد عام من الآن.

وقالت "ديفنسا سنترال" إن ريال مدريد سيحترم قرار بنزيما إذا قرر الرحيل عقب عام، لكن لدى مسوؤلي النادي الملكي ثقة بأن اللاعب الفرنسي مستمر في ملعب "سانتياجو برنابيو" حتى شهر يونيو من 2023 على الأقل.