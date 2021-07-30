  1. الرئيسية
  2. الصحة

ما حقيقة الادعاءات بشأن اندماج "كوفيد-19" مع الحمض النووي البشري ؟

السبت 31 يوليو 2021 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة الادعاءات بشأن اندماج "كوفيد-19" مع الحمض النووي البشري ؟



وكالات/سما/

دحض فريق من الباحثين الأستراليين الادعاءات المنتشرة بشكل واسع، والقائلة بأن"كوفيد-19" يمكن أن يندمج مع الحمض النووي للمريض.

ويقول الباحثون من معهد كوينزلاند للمخ في جامعة كوينزلاند إن الادعاءات أدت إلى "إثارة الذعر" ويجب ألا يتردد الناس في تلقي التطعيم.


وأوضح البروفيسور جيف فولكنر أن بحث فريقه المنشور في مجلة Cell Reports أظهر عدم وجود دليل على دخول فيروس  SARS-CoV-2، المسؤول عن مرض "كوفيد-19"، أو لقاح فايزر أو أسترازينكا، إلى الحمض النووي البشري.

وأجرى البروفيسور فولكنر البحث لتقييم النتائج المنتشرة على نطاق واسع الآن، المنشورة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، والتي تشير إلى أن الإصابة بـ"كوفيد-19" مجددا، بعد فترة طويلة من الشفاء، ترجع إلى اندماج الفيروس المسبب للمرض في الحمض النووي البشري.

وقال البروفيسور فولكنر: "نظرنا في مزاعمهم بأن الخلايا والآليات البشرية حولت الحمض النووي الريبوزي لكوفيد-19 إلى الحمض النووي (DNA)، ما تسبب في حدوث طفرات دائمة".

وتابع: "قمنا بتقييم الادعاءات في الخلايا التي نمت في المختبر، وأجرينا تسلسل الحمض النووي، ولم نعثر على أي دليل على وجود كوفيد-19 في الحمض النووي. ومن وجهة نظر الصحة العامة، يمكننا القول إنه لا توجد مخاوف من إمكانية اندماج الفيروس أو اللقاحات في الحمض النووي البشري".


ويشار إلى أن البروفيسور فولكنر هو عالم بيولوجي حسابي وجزيئي يتمتع بخبرة في علم الجينوم والعناصر القابلة للنقل، ما يعني أن فريقه يدرس تغييرات الحمض النووي لتحديد كيفية تأثيرها على علم الأحياء البشري. وهو أيضا تابع لمعهد Mater Research Institute في جامعة كوينزلاند.

وعمل فولكنر مع علماء الفيروسات، بما في ذلك البروفيسور المشارك دانيال واترسون من كلية الكيمياء والعلوم البيولوجية الجزيئية بجامعة كوينزلاند.

وقال البروفيسور المشارك واترسون إن البحث أكد عدم وجود نشاط فيروسي غير عادي وأن سلوك "كوفيد-19" يتماشى مع ما كان متوقعا من فيروسات كورونا.

#كوفيد 19 #فيروس كورونا #الحمض النووي #استراليا #فيروسات #أمراض #الصحة العامة #تجارب #طب #لقاح فايزر #لقاح فيروس كورونا #دراسات علمية #معلومات #لقاح استرازنيكا #بحوث ودراسات

الأكثر قراءة اليوم

ساعة جولة جديدة بدأت تدق..هآرتس: عقبة أُخرى أمام حماس حتى لو وصلت الأموال القطرية

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

مي

إلى أين ستؤدي اللقاءات الأخيرة بين الفلسطينيين مع نظرائهم في "إسرائيل" ؟

تجار

تسهيلات اسرائيلية جديدة لقطاع غزة ابتداء من الأحد المقبل

وفد

وفد حكومي يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

طقس

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية