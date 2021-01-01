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الرئيس التونسي يصدر تعليمات جديدة بشأن حظر التجول

السبت 31 يوليو 2021 03:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي يصدر تعليمات جديدة بشأن حظر التجول



تونس/سما/

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة منع تجول الأشخاص والعربات بالبلاد لتصبح من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 صباحا اعتبارا من الـ1 من أغسطس.

وتقرر أيضا منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

كما جاء في الأمر الرئاسي أنه على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.

ونص الأمر كذلك على أنه على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.

ودعا الرئيس التونسي السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من التلاقيح، طالبا من السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

كما دعا أيضا مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية إجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية.

وأكد الأمر الرئاسي أنه على جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد 19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.

#قيس سعيد #تونس #منع التجول #فيروس كورونا #حجر صحي #وباء كورونا #كوفيد 19

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