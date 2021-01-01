قطر تعلن عن تحديثات في سياسات السفر والعودة

الدوحة/سما/

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تحديثات تتعلق بسياسة السفر والعودة الخاصة بـ"كوفيد-19"، اعتبارا من منتصف نهار الاثنين المقبل.

الصحة القطرية تعلن عن تحديثات في سياسات السفر والعودةقطر تستأنف إصدار التأشيرات السياحية والعائلية من 12 يوليو

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "التحديثات الجديدة لسياسات السفر والعودة إلى دولة قطر، تتضمن تحديثا لقوائم تصنيف الدول، إلى جانب تحديث لإجراءات المسافرين القادمين من بنغلاديش، والهند، والنيبال، وباكستان، والفلبين، سريلانكا".

وأضافت: "تشمل الإجراءات الجديدة خضوع المسافرين الحاصلين على التطعيم أو المتعافون من المرض في قطر، والقادمين من أحد هذه الدول المذكورة، لحجر فندقي لمدة يومين، على أن تنتهي مدة الحجر بعد الحصول على نتيجة فحص "PCR" سلبية في اليوم الثاني".

وتابعت: "يخضع بقية المسافرين القادمين من هذه الدول للحجر الفندقي لمدة 10 أيام".

وسجلت قطر إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 223 ألف حالة، و601 وفاة.