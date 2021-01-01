  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

النهضة التونسية تصدر بيانا "هاما" بشأن إعتقال وسجن نواب البرلمان

السبت 31 يوليو 2021 03:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النهضة التونسية تصدر بيانا "هاما" بشأن إعتقال وسجن نواب البرلمان



تونس/سما/

أعربت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، عن رفضها لاعتقال نواب البرلمان ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور.


وأشارت الحركة في بيان نشرته على موقعها على "فيسبوك" إلى أنها "تبعا لإيقاف النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، والاعلان عن ايداعه السجن تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية، فان حركة النهضة تعبر عن:

1- تضامنها مع النائب ياسين العياري وعائلته.

2- تأكيد رفضها لتتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور.

3- تجديد قناعتها بأن إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إجراء غير دستوري وغير قانوني.

4- تعتبر إيقاف النائب ياسين العياري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية غير الدستورية.


يذكر أن الرئيس قيس سعيد قرر مساء الأحد الماضي، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص يعينه بنفسه.

#حركة النهضة التونسية #تونس #الدستور #قيس سعيد #راشد الغنوشي #حزب النهضة

الأكثر قراءة اليوم

ساعة جولة جديدة بدأت تدق..هآرتس: عقبة أُخرى أمام حماس حتى لو وصلت الأموال القطرية

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

الأخبار الرئيسية

مي

إلى أين ستؤدي اللقاءات الأخيرة بين الفلسطينيين مع نظرائهم في "إسرائيل" ؟

تجار

تسهيلات اسرائيلية جديدة لقطاع غزة ابتداء من الأحد المقبل

وفد

وفد حكومي يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

طقس

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية