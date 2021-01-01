قناة عبرية: "إسرائيل" تبدأ بناء ملاجئ محصنة على حدود سوريا ولبنان

القدس المحتلة/سما/



أفادت قناة "كان" العبرية مساء الجمعة بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ في بناء ملاجئ محصنة في جميع المباني الواقعة على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد من الحدود الشمالية.

وستبلغ كلفة تحصين البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان وسوريا 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار) وسيتم زيادتها في كل عام.

وأضافت القناة أنه سيجرى أيضا بناء "عائق" على الحدود الشمالية الإسرائيلية في ضوء ارتفاع عدد المتسللين من لبنان.

وكانت إسرائيل قد أقرت العام الماضي بناء 600 غرفة أمنية محصنة في البلدات والمستوطنات الواقعة على خط المواجهة حتى كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وسيتولى قسم الهندسة والبناء بوزارة الدفاع هذه المهمة.