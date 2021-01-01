الطيبة: إصابتان في جريمة إطلاق نار

الطيبة/سما/

أُصيب شابان بجروح متوسطة وطفيفة، مساء الجمعة، إثر تعرضهما لإطلاق رصاص بالقرب من منطقة السلام في مدينة الطيبة.

ونقلت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان، المصابيْن، إلى مشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال تلقي العلاج.



ووفق شهود عيان، فقد أطلق الجاني الرصاص من سلاح أوتوماتيكي على المصابين وهما داخل ساحة بيتهما في المدينة، ما أدّآ إلى إصابتهما في القسم السفلي من جسديهما.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وأغلق عناصر منها المكان، وشرعوا بجمع الاأدلة، فيما لم يُعلن عن اعتقال أي مشتبه بهم، كما لم تُعلن خلفية الجريمة.