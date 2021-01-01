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وفد حكومي يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات

السبت 31 يوليو 2021 01:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حكومي يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات



غزة/سما/

من المقرر أن يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الأسبوع القادم، وفد فلسطيني؛ لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد تجارية.

وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل في تصريح صحفي ، إن الزيارة المرتقبة تضم وفد حكومي وممثلين عن القطاع الخاص.

وأضاف "كحيل" أن وفد حكومي إضافة لـ 15 ممثلًا عن القطاع الخاص، سيزور القاهرة الخميس القادم، لمناقشة ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وإدخال مواد تجارية وبناء وآليات نقلها.

وذكر أن الزيارة ستبحث الآليات المتربطة بإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن القاهرة هي من تُشرف حاليًا على إعادة الإعمار.

وشنّت إسرائيل في مايو/ أيار الماضي، عدوانًا على قطاع غزة، استمر 11 يومًا، ومنذ ذلك الحين تفرض قيودا مشددة على معابر قطاع غزة، خففتها مؤخرا دون رفعها بشكل كامل.​​​​​​

ووفق إحصاءات حكومية فقد جرى خلال العدوان تدمير 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، فيما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.

كما دمر جيش الاحتلال عشرات المقرات الحكومية والأهلية، ومئات المنشآت الزراعية، وفق تلك الإحصاءات.

#القاهرة #وفد حكومي فلسطيني #اعادة اعمار قطاع غزة #ادخال مواد تجارية

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