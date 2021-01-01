واشنطن توافق على صفقة هليكوبتر لإسرائيل بقيمة 3.4 مليار دولار

واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز سي.إتش-53كيه لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار.

وسوف تشمل الصفقة محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني. والمتعاقدان الرئيسيان في الصفقة هما شركتا لوكهيد مارتن وجنرال إليكتريك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس".

وعلى الرغم من موافقة الخارجية الأمريكية إلا أن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.