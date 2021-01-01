الهلال الأحمر: 435 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

رام الله/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر مساء اليوم الجمعة، الحصيلة النهائية للإصابات التي تعامل معها في مواجهات شهدتها بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس، حيث بلغت 435 إصابة.

وأوضح الهلال الأحمر ، أن من بين الاصابات 8 بالرصاص الحي، و84 بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و277 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و66 إصابة اخرى بقنابل الغاز المباشرة وايضا اصابات سقوط واعتداء من قبل جيش الاحتلال.



وأشار الهلال الأحمر إلى وقوع انتهاكات بحق كوادره، حيث أصيب اثنان من كوادر الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بالغاز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.