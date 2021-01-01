راصد جوي يحذر : موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل

غزة/سما/

أكدت آخر القراءات للحالة الجوية اليوم الجمعة، استمرار تقدم موجة صيفية حارة باتجاه منطقة بلاد الشام بما فيها الأراضي الفلسطينية وذلك ابتداءً من بداية الأسبوع القادم.

بدوره قال الراصد الجوي عاصم عصيدة :"إن موجة حارة من العيار الثقيل تحث الخطى نحو المنطقة، حيث ترتفع الحرارة اليوم الجمعة وغدًا السبت في مقدمة موجة حارة ستؤثر على المنطقة وتتعمق بشكل أكبر مع مرور الأيام حتى تصل لموجة متطرفة.

وأضاف عصيدة :"أن ما يميز هذه الموجة امتدادها لأكثر من 10 أيام حيث لا ترى نهاية الموجة على الخرائط الجوية حتى الآن وقد تستمر حتى منتصف آب".

كما حذر من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة ابتداءً من الاثنين القادم وحتى إشعار آخر، حيث ترتفع الحرارة بشكل ملموس في غالبية المناطق، كما تسود أجواء شديدة الحرارة المناطق الساحلية وستساهم الرطوبة المرتفعة في زيادة الشعور بالحر.