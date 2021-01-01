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طواقم إطفائية بلدية نابلس تخمد حريقا هائلاً جنوب غرب المدينة

الجمعة 30 يوليو 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
طواقم إطفائية بلدية نابلس تخمد حريقا هائلاً جنوب غرب المدينة



نابلس /سما/

 قالت اطفائية بلدية نابلس، ان فرق الاطفاء التابعة لها تمكنت مساء اليوم الجمعة من اخماد حريق هائل نشب في مئات الدونمات الزراعية وحقول زيتون على مقربة من منازل المواطنين جنوب غرب المدينة.

وأوضحت الاطفائية في بيان صادر عنها ان الحريق امتد من منطقة اسكان العامرية في المنطقة الغربية من مدينة نابلس وحتى منطقة عين المزراب ضمن أراضي قرية تل.

وأضافت ان طواقم الاطفال قد بذلت جهودا مضنية ولاكثر من خمس ساعات حتى تمكنت من اخماد الحريق ومنع امتداده الى مناطق اوسع ومنازل المواطنين.

ودعت الاطفائية المزارعين واصحاب الاراضي الى تنظيف وتعشيب اراضيهم حتى لا يخسروا ثمار اشجارهم خاصة مع اقتراب موسم قطف الزيتون.

#اطفائية بلدية نابلس #نابلس #حريق

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