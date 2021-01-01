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تزامنًا مع اقتراب نتائج "التوجيهي".. الشرطة بغزة توجّه رسالة هامة للمواطنين

الجمعة 30 يوليو 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزامنًا مع اقتراب نتائج "التوجيهي".. الشرطة بغزة توجّه رسالة هامة للمواطنين



غزة /سما/

وجّه جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الجمعةن رسالة هامة للمواطنين بشأن استخدام المفرقات خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

وقال قائد جهاز الشرطة بغزة، اللواء محمود صلاح، في تصريح صحفي: إنّ "استخدام المفرقعات في الاحتفال بنتائج الثانوية العامة أدى لحدوث أضرار وتسببت بإصابات بتر لأشخاص".

وأضاف اللواء صلاح: "لقد بذلنا جهودًا كبيرة لتقليص عدد حوادث إطلاق النار في الثانوية العامة".

وفي ختام تصريحه، أكّد صلاح، على أنّ جهاز الشرطة لن يتهاون في حوادث إطلاق النار أو استخدام المفرقعات في الاحتفال بنتائج الثانوية العامة.

وكان الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، قد علن أنّه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021 في فلسطين، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 أغسطس 2021، الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح في تصريحٍ صحفي، أنّ نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة، والمدارس الفلسطينية خارج الوطن ستكون الثلاثاء المقبل، إذ ستنتشر النتائج إلكترونيًا على النحو التالي:

- الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام www.psge.ps، حيث بإمكان الطلبة الحصول على علاماتهم في المباحث كافة (الكشف العريض) حال الإعلان عنها مباشرةً باستخدام رقم الجلوس.

- عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

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