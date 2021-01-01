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غانتس يعقد مشاورات أمنية عاجلة عقب إستهداف "ميرسير ستريت" قبالة شواطئ عمان

الجمعة 30 يوليو 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعقد مشاورات أمنية عاجلة عقب إستهداف "ميرسير ستريت" قبالة شواطئ عمان



القدس المحتلة /سما/

قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، إن وزير الجيش بيني غانتس يعقد في هذه الأثناء مشاورات أمنية عاجلة، في أعقاب استهداف السفينة الإسرائيلية "ميرسير ستريت" قبالة سواحل عُمان.
 
وأضافت القناة العبرية أن الاجتماع يشارك فيه رئيس الأركان أفيف كوخافي وقادة كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. 
 
وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث الهجوم الإيراني على سفينة الشحن المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في خليج عمان.
 
وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال إن إيران استهدفت هيكل السفينة في خليج عمان بواسطة طائرة مسيرة.
 
وقالت قناة العالم الإيرانية إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عُمان هو رد على الاعتداء الأخير على مطار ضبعه بمنطقة القصير السورية.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #أفيف كوخافي #اسرائيل #ايران #سفينة اسرائيلية #شواطئ سلطنة عمان #المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

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