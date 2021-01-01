  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المشهراوي: نحن من فتح ولن نخرج منها والحديث عن حزب جديد مجرد أضغاث أحلام

الجمعة 30 يوليو 2021 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المشهراوي: نحن من فتح ولن نخرج منها والحديث عن حزب جديد مجرد أضغاث أحلام



غزة /سما/

أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح سمير المشهراوي للجميع أن الحديث مؤخراً عن نية التيار تشكيل حزب جديد، هي مجرد ترّهات وإشاعات مبنية على خزعبلات وربما أضغاث أحلام لدى البعض.

وقال المشهراوي: "لأننا لم ننتمي لها بورقة من أحد، ولم نخرج منها بورقة من أحد، ولأننا متمسكين بفكرها الثوري المقاوم وثوابتها ومبادئها وأخلاقياتها وبما ينفع الناس، ولأن الزبد يذهب جفاءً وأصحابه الذين باعوا وفرطوا وحادوا عن الروح الكفاحية لفتح وعن بندقيتها ومبادئها وثقافتها فلن يجنون غير الحسرة والخزي والعار".

وشدد على أن أمر تشكيل حزب جديد لم يكن وليس مطروحاً على جدول أعمال أو لقاءات أو اجتماعات قيادة التيار مطلقاً.

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #حركة فتح #سمير المشهراوي #محمد دحلان

الأكثر قراءة اليوم

ساعة جولة جديدة بدأت تدق..هآرتس: عقبة أُخرى أمام حماس حتى لو وصلت الأموال القطرية

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!

داخلية غزة تعلن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

الأخبار الرئيسية

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

الرئيس يشكّل لجنة برئاسة الشيخ داود الزير لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل

الرئيس

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تقترب السلطة الفلسطينية من المشهد اللبناني الحالي؟

مسؤول إسرائيلي كبير يكشف تفاصيل الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت قبالة عمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية