المشهراوي: نحن من فتح ولن نخرج منها والحديث عن حزب جديد مجرد أضغاث أحلام

غزة /سما/

أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح سمير المشهراوي للجميع أن الحديث مؤخراً عن نية التيار تشكيل حزب جديد، هي مجرد ترّهات وإشاعات مبنية على خزعبلات وربما أضغاث أحلام لدى البعض.

وقال المشهراوي: "لأننا لم ننتمي لها بورقة من أحد، ولم نخرج منها بورقة من أحد، ولأننا متمسكين بفكرها الثوري المقاوم وثوابتها ومبادئها وأخلاقياتها وبما ينفع الناس، ولأن الزبد يذهب جفاءً وأصحابه الذين باعوا وفرطوا وحادوا عن الروح الكفاحية لفتح وعن بندقيتها ومبادئها وثقافتها فلن يجنون غير الحسرة والخزي والعار".

وشدد على أن أمر تشكيل حزب جديد لم يكن وليس مطروحاً على جدول أعمال أو لقاءات أو اجتماعات قيادة التيار مطلقاً.