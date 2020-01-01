موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

واشنطن /سما/

بيّن استطلاع جديد أجرته جامعة ميريلاند “حول القضايا الحرجة”، والذي أُجري في الفترة من 22 حزيران إلى 21 تموز، من بين عينة من 3379 مواطناً أميركيًاً بالغاً، أن غالبية الأميركيين لم يوافقوا على جهود الرئيس بايدن لـ”إنهاء القتال” في غزة في شهر أيار الماضي، مدفوعة برفض أقلية كبيرة من الديمقراطيين.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة “بروكينغز” البحثية، تحت إشراف البروفسور في جامعة ميريلاند، الدكتور شبلي تلحمي (من أصول فلسطينية) والذي يعمل كباحث كبير في المؤسسة، “أكبر زيادة خلال عام واحد تم تسجيله في عدد الديمقراطيين الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تميل نحو الفلسطينيين”، على الأرجح نتيجة لحرب إسرائيل على غزة ، حيث ألقى المزيد من الديمقراطيين باللوم على إسرائيل في الصراع أكثر من الفلسطينيين.

وبحسب الاستطلاع الشامل، هناك أيضاً نتائج ذات صلة حول المواقف تجاه المساعدة لإسرائيل، فضلاً عن التصورات حول القدرات النووية الإسرائيلية والإيرانية.

ويقول الاستطلاع الذي نشر يوم الخميس، 29 تموز 2021، أنه: “لقد تعامل الرئيس جو بايدن مع الأزمة التي أعقبت الخطط الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس المحتلة في أيار، والتي شملت إطلاق حركة حماس للصواريخ على إسرائيل والقصف الإسرائيلي المكثف لغزة ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 230 مدنياً فلسطينياً و 12 إسرائيلياً – كان لافتاً لتأييد الرئيس العلني لإسرائيل وإلقاء اللوم على حماس، كما رفض بايدن انتقاد الإجراءات الإسرائيلية علانية أو حتى الضغط من أجل إنهاء مبكر للأزمة – لدرجة أنه واجه انتقادات ليس فقط من التقدميين الديمقراطيين، ولكن حتى من الديمقراطيين الموالين لإسرائيل في الكونجرس الذين يمكن الاعتماد عليهم للاصطفاف وراءه في العادة”.

ويشير الاستطلاع إلى أنه: “لوضع هذا في إطاره الملائم، فإن مخاوف البيت الأبيض بشأن ردود فعل الكونجرس على السياسة تجاه إسرائيل هي عادة عكس ذلك. وكما أشار بن رودس، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، فإن العمل بشأن إسرائيل في البيت الأبيض فريد من نوعه، وإن عدد الاجتماعات مع الجماعات الموالية لإسرائيل يساوي جميع الاجتماعات الأخرى حول قضايا السياسة الخارجية الأميركية مجتمعة ، وجهد الكونغرس نحو إسرائيل، يقزم الجهد المبذول على القضايا الأخرى”.

كما أظهر الاستطلاع الذي نظم تحت برنامج “استطلاع القضايا الحرجة” في جامعة ماريلاند، أن سبب استعداد الديمقراطيين في الكونجرس لانتقاد رئيس ديمقراطي جديد ، حتى في بيئة سياسية شديدة الحزبية والانقسام، حيث ألقى جزء كبير من الجمهور الديمقراطي باللوم في تلك الأزمة على إسرائيل أكثر بكثير مما وجهه للفلسطينيين، حتى عندما اتخذ بايدن نبرة مؤيدة لإسرائيل… وبشكل أكثر مركزية ، يُظهر الاستطلاع عدم موافقة الجمهور على تعامل بايدن مع أزمة غزة ، بما في ذلك من قبل أقلية كبيرة من الديمقراطيين – وهو أمر لم يكن من الممكن أن يساعد الرئيس حيث انخفضت معدلات شعبيته الإجمالية في الأسابيع الأخيرة”.

وبحسب الاستطلاع، “يبدو أن أزمة غزة أدت إلى أكبر زيادة حتى الآن في عدد الديمقراطيين، وخاصة الشباب الديمقراطيين ، الذين يريدون أن تميل الولايات المتحدة نحو الفلسطينيين”.

ويقول الدكتور تلحمي للقدس عن طبيعة الأهمية لهذا الاستطلاع: ” نتائج الاستطلاع مهمة في تسليط الضوء على اتساع الفجوة بين الجمهور الديمقراطي، وخاصة الديمقراطيين الشباب والسياسيين، بما في ذلك الرئيس بايدن نفسه”.

ويضيف، “لم يتطابق الموقف العلني للرئيس (بايدن) المؤيد لإسرائيل خلال الأزمة مع موقف مؤيديه الديمقراطيين، فقد رفضت أقلية كبيرة منهم موقفه، لدرجة قد تكون قد أثرت على معدلات التأييد الوطنية له، والتي انخفضت في الأسابيع الأخيرة، ويميل الديمقراطيون إلى إلقاء اللوم على إسرائيل أكثر بكثير من على الفلسطينيين- ارتفاع هذه النسبة خلال عام واحد في عدد الديمقراطيين الذين يريدون للولايات المتحدة أن تميل نحو الفلسطينيين، هو بمثابة إشارة للسياسيين ” الأميركيين.

وحول كيف لذلك أن يؤثر على سياسة الرئيس بايدن تجاه القضية الفلسطينية، يقول الدكتور تلحمي: ” بالنسبة لسياسة بايدن تجاه إسرائيل / فلسطين (تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي)، فلا أحد يتوقع منه حقًا أن يجعل هذه القضية ذات أولوية في الوقت الحالي ، نظرًا لأن صفحته مليئة بالأولويات العاجلة.

ولكن الرسالة هي أن النغمة التي يتخذها، والإشارات العامة التي يرسلها، يتم أخذها من قبل شريحة كبيرة من قاعدته الانتخابية بطريقة قد تؤثر على حماسهم له، وسيكون من الحكمة أن يلاحظ (الرئيس) ذلك “.

ويطرح الاستطلاع سبع استنتاجات مهمة، استخلصها، من بين العينة التمثيلية على المستوى الوطني الأميركي بتوجيه الأسئلة إلى 3379 من البالغين الأميركيين (بهامش الخطأ: 1.69٪)، وقدمتها شركة “نيلسن سكاربورو” للتسويق.

أولاً؛ رفض معظم الأميركيون جهود بايدن (السلبية) لإنهاء القتال في غزة ، وكان الرفض مرتفعًا بشكل خاص بين أولئك الذين يقولون إنهم تابعوا الصراع عن كثب. بشكل عام ، ورفض 52.6٪ جهود بايدن ، بينما وافق 47.4٪. من بين أولئك الذين قالوا إنهم تابعوا الأزمة عن كثب أو إلى حد ما ، كان الرفض أعلى: 56٪ رفضوا ، بينما وافق 44٪. عندما يعتبر المرء أن تقييمات الرفض الإجمالية لبايدن بين الديمقراطيين كانت ثابتة في خانة الآحاد، فإن رفض 27.7٪ لسياسته تجاه غزة، يعد مرتفعًا بشكل غير عادي. وتعتبر مواقف الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا أكثر انتقادًا ، حيث يرفض حوالي نصفهم ، 49.7٪، جهود بايدن.

(ومن المحتمل أن يشمل رفض الجمهوريين لتعامل بايدن مع أزمة غزة العديد ممن يعتقدون أن بايدن ليس مؤيدًا لإسرائيل بما فيه الكفاية. لكن الملاحظ أن عدد الجمهوريين الذين يوافقون على سياسة بايدن تجاه غزة ، 20٪، يفوق عدد الجمهوريين الذين يوافقون عمومًا على وظيفته كرئيس ، والتي تراوحت بين 8 و 12٪. ومن الملاحظ أيضًا أن 44.4٪ من الجمهوريين الذين يعرفون مكان ممثليهم المنتخبين بشأن إسرائيل / فلسطين، يقولون إن ممثليهم يميلون إلى إسرائيل أكثر مما يفعلون”.

ثانيًا؛ ألقى 8.1٪ فقط من الديمقراطيين باللوم في الأزمة على الفلسطينيين ، بينما ألقى 34.8٪ باللوم على إسرائيل، و 52.5٪ حملوا المسؤولية للطرفين على حد سواء. في المقابل ، ألقى 59.1٪ من الجمهوريين باللوم على الفلسطينيين، وألقى 3.7٪ باللوم على إسرائيل، و 31.3٪ ألقوا باللوم على الجانبين بالتساوي. بشكل عام، يميل الأميركيون من ذوي الأعمار 18-34 إلى إلقاء اللوم على إسرائيل (30.1٪) أكثر من الفلسطينيين (20.2٪)، ويميل الديمقراطيون 18-34 إلى إلقاء اللوم على إسرائيل (45.1٪) أكثر بكثير من الفلسطينيين (6.1٪).

ثالثاً؛ يريد عدد كبير من الديمقراطيين (43.7٪)، وربع الأميركيين عموماً ، أن “تمارس الولايات المتحدة مزيدًا من الضغط على إسرائيل ، بما في ذلك وقف المساعدات”. في المقابل، يريد 49٪ من الجمهوريين و 8.5٪ من الديمقراطيين ممارسة ضغط مماثل على الفلسطينيين. بشكل عام ، لا يرغب 48.7٪ من المستجيبين في ممارسة ضغط إضافي على أي من الجانبين ، مع نفس العدد تقريبًا من الجمهوريين (44.7٪) والديمقراطيين (47.8٪) الذين اختاروا هذا الخيار.

رابعاً؛ يؤيد ثلث المستطلعين ربط إمدادات الأسلحة الأميركية لإسرائيل بأعمالها تجاه الفلسطينيين.

اللافت للنظر، أن العديد من الجمهوريين (32.3٪) مثل الديمقراطيين (36.3٪) يؤيدون ربط إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بأعمال إسرائيل تجاه الفلسطينيين. بشكل عام ، عارض 46.6٪ مثل هذه الروابط ، بما في ذلك 50.3٪ من الجمهوريين و 43.4٪ من الديمقراطيين.

خامساً؛ ثلثا الديمقراطيين (67.7٪) ، و 44.4٪ من الجمهوريين الذين يعرفون موقف ممثليهم المنتخبين في الكونجرس بشأن إسرائيل / فلسطين يقولون إن ممثليهم يميلون إلى إسرائيل أكثر مما يفعلون. وقال حوالي نصف المستطلعين إنهم لا يعرفون أين يقف ممثلوهم في الكونجرس بشأن إسرائيل / فلسطين. تسلط هذه النتائج الضوء على أن مواقف الناخبين – لا سيما مواقف الديمقراطيين – أقل ولاءً لإسرائيل من ممثليهم ، والأهم من ذلك، هو أن الجمهور يدرك ذلك.

سادساً؛ يتواصل نمو الاستقطاب حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حيث يريد معظم الجمهوريون من الولايات المتحدة أن تميل نحو إسرائيل بشكل مباشر ، في حين أن الغالبية العظمى من الديمقراطيين والمستقلين يريدون من الولايات المتحدة ألا تميل إلى إسرائيل أو الفلسطينيين. ومن بين الأقلية الديمقراطية التي تريد أن تنحاز الولايات المتحدة إلى جانب ضد آخر ، تريد الأغلبية الآن أن تميل الولايات المتحدة نحو الفلسطينيين بنسبة اثنين إلى واحد (17.9٪ إلى 9.5٪) – وهي أعلى نسبة مسجلة في الولايات المتحدة لصالح الفلسطينيين في أي مناستطلاعات الرأي حتى الآن. والأكثر إثارة للدهشة ، بين الديمقراطيين 18-34 ، أن 34.5٪ يريدون أن تميل الولايات المتحدة نحو الفلسطينيين ، مقارنة بـ 9.1٪ لإسرائيل – وهي أيضًا أعلى نسبة مسجلة في استطلاعات جامعة ميريلاند حتى الآن.

سابعاً؛ يعتقد الأميركيون أن إيران تمتلك أسلحة نووية أكثر مما تعتقد أن إسرائيل تمتلكها. في حين عُرف عن إسرائيل امتلاك أسلحة نووية لعقود (دون الاعتراف رسميًا بها) ولم يُعرف عن امتلاك إيران لأسلحة نووية ، فإن التصور العام الأميركي يفترض واقعًا مختلفًا: 60.5٪ ، بما في ذلك 70.6٪ من الجمهوريين و 52.6٪ من الديمقراطيين. ، تفترض أن إيران تمتلك أسلحة نووية – مقابل 51.7٪ من الذين يقولون أن إسرائيل تمتلكها ، بما في ذلك 51.7٪ من الجمهوريين و 51.9٪ من الديمقراطيين.

تحليل وخلاصة: أهمية غزة كانت كبيرة

إحدى النتائج اللافتة للنظر في هذا الاستطلاع هي التحول الكبير في المواقف الديمقراطية تجاه إسرائيل والذي يعد أكبر من أن يفسر ببساطة من خلال الاتجاهات طويلة الأجل، مما يسلط الضوء على الحرب على غزة في شهر أيار الماضي. ويُظهر الاستطلاع بالتأكيد اتجاهاً مستمرًاً مألوفاً الآن للدعم القوي لإسرائيل بين الجمهوريين، إلى جانب تقليل الدعم لإسرائيل بين الديمقراطيين. كما يسلط الضوء على التناقض بين الموقف العام الداعم للغاية الذي اتخذته إدارة بايدن تجاه إسرائيل والرأي العام الديمقراطي ، الذي يريد بأغلبية ساحقة من الولايات المتحدة أن تكون عادلة، وبين الذين يؤيدون الانحياز إلى جانب ما، فإن العدد يزداد بين الذين يريدون للولايات المتحدة أن تنحاز إلى الجانب الفلسطيني.

لكن النتائج تتجاوز الاتجاهات الديموغرافية والحزبية. هناك أدلة قاطعة على أن الحرب الأخيرة على غزة، أدت إلى تراجع الدعم لإسرائيل بين الديمقراطيين ، وخاصة الديمقراطيين الشباب. على وجه الخصوص ، يعد التغيير من 11 شهراً فقط كما كبيرا جدًا بحيث لا يمكن أن يكون نتيجة للاتجاهات الديموغرافية على المدى الطويل.

ونتيجة أخرى، يظهرها الاستطلاع بشأن الاستقطاب السياسي في واشنطن: في استطلاع آب 2020، أراد 13.1٪ من الديمقراطيين أن تميل الولايات المتحدة نحو · الفلسطينيين ، مقابل 10.4٪ يفضلون الميل لإسرائيل. في الاستطلاع الجديد ، أراد 17.9٪ أن تميل الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين ، مقابل 9.5٪ أرادوا الميل لإسرائيل.

في آب (أغسطس) 2020 ، أراد 18.3٪ من الديمقراطيين 18-34 أن تميل الولايات المتحدة نحو الفلسطينيين، مقارنة بـ 11.4٪ تجاه إسرائيل. في الاستطلاع الجديد ، أراد 34.5٪ أن تميل الولايات المتحدة للفلسطينيين ، مقابل 9.1٪ تجاه إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر أيضاً، أن الاستطلاع تم إجراؤه (22 حزيران – 21 تموز )، أي بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي (13 حزيران) على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الذي لم يكن يحظى بشعبية بين الديمقراطيين) واستبدال حكومته بواحدة أخرى تبدو ودية تجاه بايدن، والبيت الأبيض، وبالتالي، فمن المحتمل أن يكون التحول في رأي الديمقراطيين نتيجة لأعمال العنف في غزة هذا العام.

ومن المثير للاهتمام، أنه في الأسابيع الأخيرة ، انخفضت تقييمات الموافقة الإجمالية على أداء بايدن ، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض التأييد بين الديمقراطيين. على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يشير إلى أن الحرب على غزة كانت أحد أسباب هذا الانخفاض ، إلا أن هناك الكثير من الأدلة لاستنتاج أنها لم تساعده وربما تسببت بأضرار لشعبيته (بايدن).

منهجية الاستطلاع: قاد “استطلاع القضايا الحرجة” في جامعة ميريلاند البروفيسور شبلي تلحمي ، مدير البرنامج، والبروفيسور ستيلا روس ، المديرة المساعدة ، وقد أرسلته شركة”نيلسن سكاربورو” من عينة تمثيلية على المستوى الوطني.

صحيفة القدس