  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقمع وقفة اسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام في سلفيت

الجمعة 30 يوليو 2021 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع وقفة اسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام في سلفيت



رام الله /سما/

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، وذلك خلال الفعالية الأسبوعية بمنطقة “الرأس” غرب مدينة سلفيت.

ومنعت قوات الاحتلال الأهالي من الوصول لأراضيهم المُهددة بالاستيلاء عليها، ووضعت علامات في المنطقة تمهيدا لإغلاقها بشكل كامل.

وقال أمين سر حركة “فتح” اقليم سلفيت عبد الستار عواد: إن المزارعين في محافظة سلفيت بمعركة شرسة مع الاحتلال والمستوطنين للدفاع عن الأرض وحمايتها، متوجها بالتحية إلى كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، خاصة المُضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، مؤكدا أن انتصار الغضنفر أبو عطوان كان له دور في تحفيز للأسرى الإداريين للنهوض جميعاً دفاعا عن حقهم في الحرية ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وفي كلمة فصائل العمل الوطني في محافظة سلفيت، أوضح نعيم حرب: أن الوقفة جاءت للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام الرافضين للاعتقال الإداري، باعتباره قرارا جائرا تفرضه سلطات الاحتلال على شعبنا، والذي توارثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني على فلسطين، داعيا المواطنين إلى الوقوف في وجه كل المخططات الاحتلالية، ومساندة الأهالي في الفعاليات الرافضة لنهب الأرض.

يشار إلى أن الفعالية نظمت بدعوة من فصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبلدية سلفيت، ومشاركة أصحاب الأراضي المُهددة، ومتضامنين أجانب، وحشد من المواطنين.

#قوات الاحتلال #وقفة اسناد #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

ساعة جولة جديدة بدأت تدق..هآرتس: عقبة أُخرى أمام حماس حتى لو وصلت الأموال القطرية

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!

داخلية غزة تعلن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

الأخبار الرئيسية

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

الرئيس يشكّل لجنة برئاسة الشيخ داود الزير لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل

الرئيس

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تقترب السلطة الفلسطينية من المشهد اللبناني الحالي؟

مسؤول إسرائيلي كبير يكشف تفاصيل الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت قبالة عمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية