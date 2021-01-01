نتنياهو يهاجم بينيت ويتلقى جرعة لقاح كورونا الجديدة

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، مسا الجمعة أن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا برفقة زوجته سارة في مستشفى شيبا-تل هشومير



وأشارت القناة العبرية، إلى أن تطعيم نتنياهو جاء بعد ساعات من تطعيم الرئيس هرتصوغ الذي افتتح حملة التطعيم بالجرعة الثالثة.



وقال نتيناهو خلال التطعيم، منذ أكثر من شهر ونصف كنت أطالب بتطعيم جرعة ثالثة من خلال اللقاحات التي أحضرتها عندما كنت رئيسا للوزراء والتي دفعنا ثمنها بالفعل، هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف الطفرة، ومن المؤسف أنهم قضوا شهرًا دون فعل شيء، أنا سعيد بأن وزارة الصحة تفكر مثلي وتبدأ هذه العملية المهمة.