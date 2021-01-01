اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

طهران /سما/

كشفت مصادر اعلامية ايرانية، مساء اليوم الجمعة، السبب الرئيسي وراء استهداف سفينة النقل التجارية الاسرائيلية "ميرسر ستريت" قبالة شواطئ سلطنة عمان.

وذكرت قناة العالم الايرانية نقلا عن مصادر مطلعة بمحور المقاومة لم تسمها، إن الهجوم على الناقلة الاسرائيلية في بحر عمان هو رد على الاعتداء الاخير على مطار ضبعه بمنطقة القصير السورية

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وأعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة للسفينة "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان، أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

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وكانت الشركة الإسرائيلية أعلنت أن اثنين بريطاني وروماني، من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان في بحر العرب، اليوم الجمعة، قتلا نتيجة الهجوم.