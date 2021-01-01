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الرئيس يشكّل لجنة برئاسة الشيخ داود الزير لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل

الجمعة 30 يوليو 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يشكّل لجنة برئاسة الشيخ داود الزير لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل



رام الله /سما/

 شكّل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، لجنة برئاسة الشيخ داود الزير، لحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة، والتداعيات الأمنية الخطيرة التي أعقبت حادثة مقتل المواطن باسل الجعبري.

وأوعز الرئيس، للجنة بالعمل على وجه السرعة لمعالجة الحادثة في إطار القانون، من أجل إحقاق الحق، بما يحفظ السلم الأهلي والمجتمعي في المدينة.

وحيّا الرئيس الأجهزة الأمنية على الجهود الجبّارة التي تبذلها بالتنسيق مع مكونات المحافظة الاجتماعية كافة لفض الخلاف وتطبيق القانون وفرض النظام والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مثمنًا موقف الحكماء في كلا العشيرتين آل الجعبري الكرام وآل العويوي الكرام وحسهما الوطني لوأد الفتنة.

#الرئيس عباس #احداث الخليل #الشيخ داود الزير #باسل الجعبري #العويوي

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