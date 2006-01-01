إصابة جندي في اليونيفيل بانفجار لغم في جنوب لبنان

بيروت /سما/

أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس آرديل في بيان، أن "جنديا كمبوديا من قوات حفظ السلام، أصيب اليوم خلال نشاط مقرر سابقا لإزالة الألغام في منطقة عمليات ليونيفيل، ونقل للعلاج بمستشفى في بيروت حيث وصفت حالته بأنها مستقرة".

وقالت: "تعمل اليونيفيل منذ العام 2006 على إزالة الألغام الأرضية من جنوب لبنان، حيث لا تزال تشكل تهديدا لكل من سكان المنطقة وجنود حفظ السلام كما يتضح من هذا الحادث".

وأعلن الجيش اللبناني في بيان " أن طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل خرقت الأجواء اللبنانية من البحر غرب بلدة السعديات، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعالية، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب الدامور".

وأشار البيان الى " تسجيل 3 خروق بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 462 مترا، وأقدم عناصر العدو على إطلاق صفارات الإنذار وتوجيه كاشف ضوئي باتجاه البقعة البحرية المذكورة، وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".