الرئيس الاسرائيلي يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

القدس المحتلة /سما/

تلقى الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال الجرعة الثالثة المعزَزة ضد داء كورونا، ورافقهما أيضا رئيس الوزراء نفتالي بينت.

وقال هرتسوغ ان "اسرائيل هي الدولة الاول في العالم التي شرعت في عملية تطعيم مواطنيها ضد مرض كورونا، وانه فخور اليوم لانها الاولى ايضا عالميا التي تقوم بتطعيم مواطينها ضد هذا الداء بالتطعيم الثالث".

ودعا هرتسوغ "المواطنين الذين يتخبطون في مسألة اخذ اللقاح ام لا دعاهم الى اخذه للمساهمة في تطويق وحصر هذا الفيروس".

ويذكر ان اخذ الجرعة الثالثة سيتسنى في المرحلة الأولى للحملة لمن هم في سن 60 عاما فما فوق، باستثناء المتعافين ومن لم تمر بعد خمسة اشهر على تلقيه الجرعة الثانية.