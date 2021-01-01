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168 اصابة بنيران الاحتلال خلال مواجهات في جبل صبيح

الجمعة 30 يوليو 2021 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
168 اصابة بنيران الاحتلال خلال مواجهات في جبل صبيح



نابلس /سما/

أصيب العشرات من المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت بين مئات المواطنين وقوات الإحتلال على مفرق بيتا وعلى جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، ان 168 اصابة وقعت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بينهما 5 بالرصاص الحي و24 أصيب برصاص المعدنى المغلف بالمطاط فيما أصيب 132 آخرين بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع فيما أصيب سبعة آخرين بحالات سقوط وكسور خلال مواجهات على جبل صبيح .

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن المواجهات اندلعت في ثلاثة مواقع في بيتا مع قوات الاحتلال على مفرق بيتا وجبل صبيح ومنطقة الهوته .

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال استخدمت طائرات "دورون" للالقاء عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع .

#مواجهات #قوات الاحتلال #بلدة بيتا #نابلس

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