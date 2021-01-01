تقرير: حسن نصر الله "يصل طهران سراً بعد تدهور حالته الصحية"

طهران /سما/

أفاد موقع إيراني معارض بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله "وصل العاصمة طهران سراً بعد تدهور حالته الصحية" مشيرا إلى أن "حسن نصر الله سافر إلى إيران بسبب آلام الظهر الشديدة ويتلقى حاليًا العلاج في طهران".

ونقل موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، اليوم الجمعة، عن مصادر إيرانية، قولها إن " الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله موجود حالياً في طهران".

ولم يتسن التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل، فيما لم يصدر بعد أي تأكيد بشأنه سواء من حزب الله أو من إيران.

وأواخر يونيو/حزيران المنصرم، ظهر حسن نصر الله في خطاب متلفز منهكاً فيما تحدثت تقارير عن إصابته بفيروس كورونا، وكان حسن نصر الله (60 عاما) قد خضع لعملية جراحية للقرص القطني في بيروت قبل بضع سنوات.