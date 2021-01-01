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النائب الزعارير يدعو عشائر وعائلات الضفة لدعم وإسناد المقاومة

الجمعة 30 يوليو 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب الزعارير يدعو عشائر وعائلات الضفة لدعم وإسناد المقاومة



نابلس /سما/

دعا النائب في المجلس التشريعي باسم الزعارير العشائر والعائلات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى دعم المقاومة في الضفة وتجنب الخلافات الداخلية.

كما طالب النائب الزعارير السلطة الفلسطينية بأن تكون حاضنة للمقاومة، وعدم الانشغال بقضايا لا تعود بالفائدة على القضية الفلسطينية عبر إصدار قوانين لتكميم الأفواه وملاحقة المعارضين.

وأكد أن المقاومة في الضفة بحاجة الى ظهير فعلي يدعم صمودها وانجازاتها.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته حتى يزول هذا الاحتلال وتتحرر المقدسات والأرض.

وأشار الزعارير إلى أن الاحتلال مستمر في ممارسة القمع والاضطهاد وهو ما يستدعي التكاثف واليقظة والوقوف سدا منيعا أمام مخططات الاحتلال وتدنيسه للأرض والمقدسات.

وأوضح أن ما تشهده بلدات بيتا وبيت أمر وغيرها استمرار للتاريخ النضالي المقاوم للشعب الفلسطيني الذي لا يتوقف الا بزوال الاحتلال.

#باسم الزعارير #المقاومة الفلسطينية #المجلس التشريعي #بلدة بيتا

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