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عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 30 يوليو 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية /سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة، ونصبوا كمائن في منازل مهجورة، واعتدوا على المشاركين في المسيرة باطلاق بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

يشار إلى أن المسيرة خرجت هذا الأسبوع بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال، والمنددة بجرائمه بحق أبناء شعبنا، خاصة في القدس، وبيت أمر، وبيتا والأغوار الشمالية.

#اصابات بالاختناق #مسيرة كفر قدوم #قلقيلية #قوات الاحتلال

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