  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

16 أسيرا يواصلون معركة الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الجمعة 30 يوليو 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
16 أسيرا يواصلون معركة الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري



رام الله /سما/

يواصل 16 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، رغم تدهور الوضع الصحي للعديد منهم.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير سالم زيدات (40 عاما) من بني نعيم شمال شرقي الخليل، يواصل إضرابه لليوم الـ19 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

كما يواصل الأسرى محمد اعمر، ومجاهد حامد إضرابهما منذ 17 يوما، ومحمود الفسفوس وشقيقه كايد، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة منذ 16 يوما، وماهر دلايشة منذ 11 يوما، وعلاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، ومحمد خالد أبو سل، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، وأحمد نزال منذ 10 أيام، ومقداد القواسمة منذ 9 أيام.

كما يواصل الأسير محمد نواره من مدينة رام الله إضرابه عن الطعام رفضا لعزله الانفرادي في الزنازين، حيث أقدمت إدارة سجن “عسقلان” على نقله إلى عزل سجن بئر السبع، في خطوة تنكيلية بحقه، علما أنه معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى، أن هؤلاء الأسرى المضربين بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء الشديدين، حيث يشتكون حاليا من آلام في المفاصل، إضافة لنقص الوزن.

وأشارت إلى أن تدهورا طرأ على صحة الأسير جيفارا النمورة، لافتة إلى أنه أكد لمحامي الهيئة والذي زاره في زنازين معتقل “عسقلان”، بأنه يشتكي من إرهاق وهزال عام بالجسم وأوجاع حادة بالرأس، وأضاف أن وضعه الصحي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، لافتا إلى أن عيادة المعتقل تتعمد إهمال حالته الصحية الصعبة، ولا تكترث لإجراء فحوصات طبية له.

وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد سياسة الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد الأسرى الإداريين نحو 540 أسيرا.

وخلال الأشهر الماضية، صعّد الأسرى الإداريون من احتجاجاتهم رفضا لاعتقالهم، من خلال خوض الإضرابات الفردية، من أجل الحصول على قرارات لنيل حريتهم وتحررهم من سجون الاحتلال، وذلك ردا على تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال الإداري.

ونجح الكثير من الأسرى في نيل حرتيهم، بعد أن خاضوا إضرابات طويلة عن الطعام، كان آخرهم الأسير الغضنفر أبو عطوان، الذي استمر إضرابه لمدة 65 يوما، وذلك من خلال الحصول على قرار بإنهاء اعتقالهم الإداري.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

ساعة جولة جديدة بدأت تدق..هآرتس: عقبة أُخرى أمام حماس حتى لو وصلت الأموال القطرية

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

فيديو: تعرف على "الزناد الذكي" الذي يدير به الجيش الإسرئيلي حروبه

السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!

داخلية غزة تعلن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن

الطيبي يصفه بـ”الصوص” ويأمر بإخراجه.. بن غبير: لن أدعو مستشار عرفات بـ “سيدي”

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

وزيرة الصحة : وفاتان و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و60 حالة تعافٍ

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

الرئيس عباس يزور روسيا في سبتمبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية