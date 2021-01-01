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40 ألفًا أدوا الجمعة.. خطيب الأقصى يدعو لمواجهة تسريب العقارات

الجمعة 30 يوليو 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ألفًا أدوا الجمعة.. خطيب الأقصى يدعو لمواجهة تسريب العقارات



القدس المحتلة /سما/

أدى أكثر من 40 ألف مصل صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ ساعات الصباح توافد المصلون إلى المسجد الأقصى من أبواب الأسباط والعامود وحطة.

أفاد شهود عيان أن قوات الاحتـلال نكلت بشاب فلسطيني أثناء محاولته دخول المسجد الأقصى ومنعته من الصلاة فيه.

 خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة  دعا خطيب الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة الى حماية عقارات المدينة المقدسة من عمليات التسريب من يد الغدر والفساد وممن وصفهم بالمارقين.

كما حذر أبو سنينة من خطورة الأوضاع في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وخاصة ما تتعرض له المحلات التجارية التي تتجه من سيء لأسوأ.

وتطرق خطيب الأقصى الى معاناة الأسرى وأوضاعهم الصعبة والحصار الذي ما زال مفروضا على غزة.

ودعا الشيخ أبو سنينة الأمة الى الخروج من سباتها والوحدة حتى يطبقوا كلام الله بأنهم خير أمة أخرجت للناس.

وذكر خطيب الأقصى المقدسيين بأنهم أهل الله الذين اصفاهم لسكنى أرضه وعمارة مسجده.

#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

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