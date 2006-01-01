بكر يُعقِّب على توسيع الاحتلال لمساحة الصيد في غزة

غزة /سما/

عقَّب منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، مساء يوم الجمعة، على توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمساحة الصيد في بحر قطاع غزة.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، "استطاع الصيادون الوصول في هذه اللحظات إلى مساحة 12 ميل دون تدخل من قبل الزوارق البحرية للاحتلال، لكن ما زلنا نرقب نوايا الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال عام 2019 تلاعب بالمساحات البحرية 21 مرة وكان من بينها 4 عمليات إغلاق كامل، وعام 2020 تلاعب الاحتلال بالمساحات 11 مرة وكان منها عملية إغلاق استمرت 16 يوما.

وأوضح أن الاحتلال لا يختار توقيت إغلاق البحر بالصدفة، بل يقوم بإغلاق البحر في أحد أهم مواسم الصيد، والقرار الأخير جاء في توقيت يؤثر سلباً على كافة الصيادين في قطاع غزة.

وأكد على أنه منذ عام 2006 وحتى اليوم ما زال الاحتلال يمنع إدخال كل معدات الصيد ما عدا الشباك ويقوم بإدخالها على فترات، والصيادون اليوم يواجهون صعوبة بالغة، حيث أن 95 % من محركات قوارب الصيد في قطاع غزة صارت خارج الخدمة وكل محاولات التصليح لها باءت بالفشل بسبب منع إدخالها من قبل الاحتلال.