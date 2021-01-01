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مستوطنون يقتحمون منطقة “عين الهوية” في حوسان وبحماية عسكرية

الجمعة 30 يوليو 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون منطقة “عين الهوية” في حوسان وبحماية عسكرية



بيت لحم /سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة “عين الهوية” التابعة لبلدة حوسان الى الغرب من مدينة بيت لحم والتي تضم بركة ماء صغيرة وأشجار حرجية.

وأفاد مراسل “القدس” بأن المستوطنين اقتحموا المكان وهم مدججين بالأسلحة تحت حراسة عسكرية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، الذين فرضوا اجراءات مشددة في المكان من بينها منع وصول المواطنين الفلسطينيين اليه.

كما شوهد عدد من المستوطنين وهم يمارسون السباحة في هذه البركة وبشكل استفزازي، بحسب ما قاله عدد من النشطاء الذين اأوضحوا بان عملية الاقتحام ذاتها هي عملية استفزازية بامتياز وتدلل على أطماع المستوطنين وبرعاية وتشجيع جيش الاحتلال.

#اعتداءات المستوطنين #بيت لحم #بلدة حوسان

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