الكونغرس الأميركي يقر قانون المساعدات لإسرائيل ولدفع السلام ووقف “التحريض التعليمي”

واشنطن /سما/

صادق الكونغرس الأميركي، فجر اليوم الخميس، على القانون الذي يرسخ المساعدات الأمنية المقدمة لإسرائيل بمبلغ 3.3 مليارات سنويًا، ويضمن سلسلة من البرامج الرامية إلى دفع السلام في المنطقة قدمًا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الحزب الديمقراطي دعم القانون، بينما عارضه الجمهوريون.

ولأول مرة وضعت خطة تلزم شفافية أكبر في مضامين الدراسة في مؤسسات الأونروا لإخراج التحريض ومعاداة السامية من كتب التعليم. وفق الهيئة.

ويشمل القانون أيضًا مطالبة بإقامة دولة فلسطينية ومركبات أخرى يعتقد الجمهوريون أنها تثير مشاكل بالنسبة لإسرائيل.

ويسود الاعتقاد في الكونغرس أنها ستبقى على مستوى التصريح الكلامي فقط.

إلى ذلك توجهت خمس سيناتورات أميركية، من بينها الكساندريا اوكسيو كورتز ورشيدة طْليب، إلى وزارة المالية بواشنطن لتفرض ضرائب على الجمعية الأميركية التي تعمل في شرقي القدس ومستوطنات الضفة.

وجاء في طلبهن أن إعفاء هذه الجمعيات من دفع الضرائب، يوسع ويخلد مشروع الاستيطان الذي ينهب أراضي من الفلسطينيين.