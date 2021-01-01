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حركة “فتح” في بيتا تطلق حملة وطنية لاسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفا

الجمعة 30 يوليو 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة “فتح” في بيتا تطلق حملة وطنية لاسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفا



نابلس /سما/

 أطلقت حركة “فتح” في بلدة بيتا، جنوب شرق نابلس، حملة وطنية لاستراداد جثمان الشهيد شادي لطفي سليم الشرفا (41 عاماً) الذي استشهد برصاص الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي عند مفرق البلدة.

وقالت الحركة، إن “الشهيد الشرفا (ساقي بيتا) كان يقوم بعمله وواجبه الإنساني في ايصال المياه لمنازل المواطنين عندما تم استهدافه، وما زالت قوات الاحتلال ترفض تسليم جثمانه لأهله، وهي جريمةٌ أخرى بحق الشهيد الأعزل، وعقاباً جماعياً لأهله”.

وأهابت بابناء شعبنا الفلسطيني وبكل احرار العالم ممارسة كل اساليب الضغط، في ميادين المواجهة مع الاحتلال، والتواجد في بلدة بيتا مع أهل الشهيد لمن يستطيع او من خلال كشف جرائم الاحتلال وفضحها للعالم أجمع.

وأمهلت حركة حركة “فتح” ولجان المقاومة في بيتا، الاحتلال مدة 24 ساعة لتسليم جثمان الشهيد، والا فان الرد سيكون بتصعيد المواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.

#حركة فتح #بلدة بيتا #نابلس #جثامين الشهداء

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