  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إثيوبيا تؤكد استعداد الجيش لمواجهة أي تهديدات وتحذر من تجاوز "الخط الأحمر"

الجمعة 30 يوليو 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إثيوبيا تؤكد استعداد الجيش لمواجهة أي تهديدات وتحذر من تجاوز "الخط الأحمر"



اديس بابا /سما/

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن سيادة البلاد ومصالحها الوطنية هو "خط أحمر".

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية، لافتا إلى أن التظاهرات في مختلف أنحاء إثيوبيا أظهرت أن الشعب والحكومة لهما موقف ثابت حول الحفاظ على سيادة البلاد.

وأكد أن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديدات.

وأعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، في تصريحات سابقة، أن مصر والسودان يعملان على تسييس بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإشراك دول ثالثة في الأمر من أجل حل قضاياهم الداخلية، بينما السد لا يحمل أي مخاطر بيئية.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد بدأنا ملء السد بالفعل، مصر والسودان يقومان بتسييس موضوع البناء وإشراك دول أخرى في هذا الأمر من أجل حل قضاياهم الداخلية. السد لا يشكل أي تهديد كبير لمصر والسودان".

ووفقا للسفير، فإن المشروع تم تصميمه في الأصل بحيث لا يلحق أي ضرر بدول المصب، بحيث يكون استخدام الموارد "عادلا ومفيدا للجميع".

#اثيوبيا #الخارجية الاثيوبية #سد النهضة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

بينت من مستوطنات الغلاف: "أنا مع المساعدات المالية لغزة وضرب اهداف داخل القطاع

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

فيديو: تعرف على "الزناد الذكي" الذي يدير به الجيش الإسرئيلي حروبه

السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!

داخلية غزة تعلن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن

الطيبي يصفه بـ”الصوص” ويأمر بإخراجه.. بن غبير: لن أدعو مستشار عرفات بـ “سيدي”

الأخبار الرئيسية

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

وزيرة الصحة : وفاتان و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و60 حالة تعافٍ

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

الرئيس عباس يزور روسيا في سبتمبر

ساعة جولة جديدة بدأت تدق..هآرتس: عقبة أُخرى أمام حماس حتى لو وصلت الأموال القطرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية