إثيوبيا تؤكد استعداد الجيش لمواجهة أي تهديدات وتحذر من تجاوز "الخط الأحمر"

اديس بابا /سما/

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن سيادة البلاد ومصالحها الوطنية هو "خط أحمر".

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية، لافتا إلى أن التظاهرات في مختلف أنحاء إثيوبيا أظهرت أن الشعب والحكومة لهما موقف ثابت حول الحفاظ على سيادة البلاد.

وأكد أن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديدات.

وأعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، في تصريحات سابقة، أن مصر والسودان يعملان على تسييس بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإشراك دول ثالثة في الأمر من أجل حل قضاياهم الداخلية، بينما السد لا يحمل أي مخاطر بيئية.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد بدأنا ملء السد بالفعل، مصر والسودان يقومان بتسييس موضوع البناء وإشراك دول أخرى في هذا الأمر من أجل حل قضاياهم الداخلية. السد لا يشكل أي تهديد كبير لمصر والسودان".

ووفقا للسفير، فإن المشروع تم تصميمه في الأصل بحيث لا يلحق أي ضرر بدول المصب، بحيث يكون استخدام الموارد "عادلا ومفيدا للجميع".