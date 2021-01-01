الاحتلال يقمع اعتصام سلمي جنوب الخليل

الخليل /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمهة، اعتصاما سلميا جنوب الخليل، حيث قامت بطرد المعتصمين بعد الاعتداء على عدد منهم، واعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

وافاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان الاعتصام الذي أقيم فوق اراضي ام الشقحان التي تقام عليها مستوطنة "أفي قايل" غرب قرية التوانة جنوب الخليل، دعا له أقليم يطا وضواحيها وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجنة الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، ردا على قيام المستزطتين بنصب خيام خارج المستوطنة على اراضي الفلسطينين في ساعات متاخرة من الليلة الماضية.

واضاف العمور، بان المساركين في الاعتصام، أدوا صلاة الجمعة، وما ان انتهت حتى هاجمتهم قوات الاحتلال واعلنت عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.