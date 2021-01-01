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الاحتلال يهاجم جنازة الشهيد شوكت عوض بالخليل ومواجهات في بيتا وكفر قدوم

الجمعة 30 يوليو 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهاجم جنازة الشهيد شوكت عوض بالخليل ومواجهات في بيتا وكفر قدوم



الخليل /سما/

 هاجم جنود الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، الاهالي المشاركين في جنازة الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت امر شمال الخليل.

وقبل ان تصل جنازة الشهيد الى المقبرة اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي اتجاه الاهالي ما ادى الى اصابة عدد منهم واندلاع مواجهات عنيفة.

وتندلع المواجهات في البلدة لليوم الثاني على التوالي ويعم الحداد العام بعد ارتقاء شهيدين خلال يومين.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، بعد انطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في البلدة.

واطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه المسيرة.

وفي كفر قدوم بقلقيلية قمع جنود الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية ما ادى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

#الجيش الإسرائيلي #الشهيد شوكت عوض #بيت امر

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