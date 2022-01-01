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مسودة: ميزانية إسرائيل 560 مليار شيكل العام المقبل

الجمعة 30 يوليو 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسودة: ميزانية إسرائيل 560 مليار شيكل العام المقبل



القدس المحتلة /سما/

أظهرت مسودة ميزانية الدولة التي وزعتها وزارة المالية الإسرائيلية على الوزراء، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، أن ميزانية العام 2022 المقبل سترتفع إلى 560 مليار شيكل، بزيادة 22.3 مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي التي بلغت 537.7 مليار شيكل، من دون احتساب الإنفاق على وباء كورونا والذي تسجل كـ"قوالب خارج الميزانية".

وستعقد الحكومة الإسرائيلية بعد غد، الأحد، اجتماعا "مطولا"، وفقا لبيان الحكومة، لمناقشة الميزانية، حيث سيحاول الوزراء تغيير ميزانيات وزاراتهم التي تقترحها وزارة المالية. ووُصف اتساع حجم الميزانية بالنمو السكاني، ويبدو أنه لن يكون كافيا لتمويل التعهدات التي نصت عليها الاتفاقيات الائتلافية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، منع المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والسابق في محاولة لإسقاط حكومته،إثر عدم المصادقة على ميزانية، والتوجه إلى انتخابات جديدة، كان يتوقع أن يشكل في أعقابها حكومة جديدة تسمح له بسن قوانين تمكنه من الإفلات من محاكمته في تهم فساد خطيرة.

وحسب مسودة الميزانية، فإن غاية العجز المالي فيها هو 6.8% بحلول نهاية العام الحالي، وأن تكون نسبة العجز 3.9% بحلول نهاية العام المقبل، علما أن العجز الحكومي في نهاية نهاية حزيران/يونيو الماضي بلغ 10.1%

وتخطط وزارة المالية للمصادقة على الميزانية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفي حال تحقق ذلك سيجعل ميزانية العام الحالي ليست بدرجة كبيرة من الأهمية، وسيتم التركيز على ميزانيات الوزارات للعام المقبل.

والأرقام الواردة في مسودة الميزانية ليست نهائية، وباتت تصدر تهديدات عن وزراء بعدم تأييد الميزانية بسبب زيادات ضئيلة، برأيهم.

ووفقا للمسودة، ستحصل وزارة التربية والتعليم على أكبر ميزانية، بمبلغ 66.54 مليار شيكل، وبزيادة 2.3 مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي من دون احتساب الإنفاق على مواجهة كورونا.

وستحصل وزارة الأمن على ميزانية بمبلغ 55.8 مليار شيكل، حسب المسودة، لكن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن، بيني غانتس، اتفقوا الأسبوع الحالي على أن يكن مبلغ ميزانية الأمن 58 مليار شيكل.

وستكون ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 43 مليار شيكل، بزيادة مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي من دون احتساب الإنفاق على كورونا.

وبلغت ميزانية وزارة المواصلات 37.1 مليار شيكل، وميزانية وزارة الأمن الداخلي 20 مليار شيكل تقريبا.

وأشارت مسودة ميزانية الدولة إلى أن خزينة الدولة ستدفع في العام المقبل ضرائب وعمولات بمبلغ يقارب 43 مليار شيكل، وهذا المبلغ بالأساس هو فوائد على الدين الخارجي الذي تجاوز سقف التريليون شيكل اية العام الحالي.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #ميزانية الجيش الاسرائيلي

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