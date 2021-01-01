فيديو : الرئيس الإسرائيلي مع زوجته يتلقى جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

القدس المحتلة / سما /

تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة جرعة ثالثة من لقاح مضاد لفيروس كورونا مطلقا حملة تلقيح معزِّز في إسرائيل للأشخاص فوق سن الستين.

وقال هرتسوغ الذي تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح في مستشفى في ضاحية تل أبيب "نبدأ حملة التطعيم المعزِّز".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن مساء أمس الخميس، عن الإطلاق الرسمي لجرعة ثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن هم فوق الستين عاما.

وحث بينيت الإسرائيليين المؤهلين على حجز مواعيد لهم ابتداء من يوم الأحد الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "القناة 12" الإسرائيلية، أن 72 بالمئة من الإسرائيليين فوق سن 60 ينوون تلقي جرعة ثالثة من لقاح (كوفيد-19) عندما تصبح متاحة، بينما أفاد 9 بالمئة منهم أنهم لن يحصلوا عليها، فيما أكد باقي المشاركين أنهم مترددون من تلقيه.