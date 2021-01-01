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وزيرة الصحة : وفاتان و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و60 حالة تعافٍ

الجمعة 30 يوليو 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : وفاتان و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و60 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

​ أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و60 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي الوفاة سجلتا في المحافظات على النحو التالي: جنين (1)، وقطاع غزة (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (5)، جنين (6)، نابلس (7)، بيت لحم (4)، سلفيت (1)، قلقيلية (1)، الخليل (5)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (104)، مشيرة إلى أن عدد التي أجريت بلغ 4102.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (1)، جنين (2)، نابلس (8)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (46)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 13 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,526، بينهم 415,881 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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