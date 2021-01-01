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العثور على جثة امرأة في حالة تعفن داخل منزلها بحيفا

الجمعة 30 يوليو 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة امرأة في حالة تعفن داخل منزلها بحيفا



القدس المحتلة / سما /

​عُثر على جثة امرأة في حالة تعفن داخل منزلها بمدينة حيفا.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان منظمة "زاكا"، وهي تعني حرفًا "تحديد ضحايا الكوارث" وتعمل لتوفير فرق الاستجابة للطوارئ المجتمعية في البلاد، أنه "مرة أخرى نشهد حادثا مفزعا في حيفا، امرأة عمرها 65 عاما وُجدت، أمس، ممدة في منزلها، في حالة تعفن متقدمة بعد نحو أسبوعين من وفاتها".

وأضاف أنه "تلقى المركز بلاغا عن العثور على جثة في حالة تعفن متقدمة، في شارع ‘آبا هيلل سيلفر’ بحيفا، منتصف الليلة الماضية.

وحسب المعلومات المتوفرة، كانت المرأة تعيش لوحدها في بيتها، وعُثر عليها بعد وفاتها بنحو أسبوعين، إذ انبعثت رائحة كريهة من البيت، وأبلغ عدد من الجيران الشرطة بذلك، وبعد كسر الباب، وجدوا جثتها بحالة صعبة للغاية.

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