الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها حالة وفاة و104 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 800 فحصًا مخبريًا وتعافي 46 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 116419 إصابة بينها 1040 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 114285 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1094 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 49 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 41 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 104653 شخص.