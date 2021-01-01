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الداخلية بغزة تصدر تصريحاً بشأن المتأخرات المالية لموظفي التشغيل المؤقت

الجمعة 30 يوليو 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تصدر تصريحاً بشأن المتأخرات المالية لموظفي التشغيل المؤقت



غزة/سما/

ثمنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح اليوم الجمعة، جهود موظفي التشغيل المؤقت الذين عملوا في قوى الأمن خلال الأشهر الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هؤلاء "قدمواً نموذجاً في خدمة شعبهم ووطنهم، وتؤكد أنهم سينالوا كامل مُتأخراتهم المالية عن الأشهر الماضية".

كما أكدت الداخلية أنها تعمل ما بوسعها وفق طاقتها وإمكاناتها في استيعاب مُنتسبين جُدد حسب معايير وشروط الخدمة في قوى الأمن، وبما يحقق المصلحة العامة.

ولفتت إلى أنه سيكون "لهؤلاء الأفراد الأولوية في المرحلة القادمة وفق احتياج الوزارة".

والليلة الماضية، أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية، والذين تم استيعابهم بتاريخ 6 سبتمبر 2020 في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا، وتنتهي عقودهم بتاريخ 1 أغسطس 2021.

#وزارة الداخلية بغزة #المتأخرات المالية

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