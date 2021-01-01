  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استهداف سفينة إسرائيلية قبالة عُمان

الجمعة 30 يوليو 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف سفينة إسرائيلية قبالة عُمان



مسقط/سما/

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل تم استهدافها في هجوم قبالة سواحل سلطنة عمان في بحر العرب.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

و وفقا لمجموعة أمن بحرية تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية. تعرضت سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة سواحل سلطة عُمان، أمس الخميس.

جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة والتي تدعى United Kingdom Maritime Trade Operations وتعرف اختصارا بـ"UKMTO"، حيث ذكرت أنها "تلقت تقاريرا عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع احداثياته كانت 211612N 0594542E


وذكر التقرير أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

#سلطنة عمان #سفينة اسرائيلية #وزارة الدفاع البريطانية

الأكثر قراءة اليوم

بينت من مستوطنات الغلاف: "أنا مع المساعدات المالية لغزة وضرب اهداف داخل القطاع

فيديو: تعرف على "الزناد الذكي" الذي يدير به الجيش الإسرئيلي حروبه

مركز أبحاث الأمن القومي : حزب الله سيقصف إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ يوميًا واحتلال مستوطنات بالشمال

داخلية غزة تعلن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن

الطيبي يصفه بـ”الصوص” ويأمر بإخراجه.. بن غبير: لن أدعو مستشار عرفات بـ “سيدي”

السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!

نائب نصر الله يوضح: هل يبادر "حزب الله" بعملية عسكرية ضد الجيش الاسرائيلي؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الرئيس عباس يزور روسيا في سبتمبر

ساعة جولة جديدة بدأت تدق..هآرتس: عقبة أُخرى أمام حماس حتى لو وصلت الأموال القطرية

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

السيدة الإسرائيلية التي تبرعت بكليتها

إعلام اسرائيلي: فلسطيني من غزة يتبرع بكليته لإسرائيلية مقابل تبرع أخرى بكليتها لطفله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية