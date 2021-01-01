استهداف سفينة إسرائيلية قبالة عُمان

مسقط/سما/

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل تم استهدافها في هجوم قبالة سواحل سلطنة عمان في بحر العرب.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

و وفقا لمجموعة أمن بحرية تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية. تعرضت سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة سواحل سلطة عُمان، أمس الخميس.

جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة والتي تدعى United Kingdom Maritime Trade Operations وتعرف اختصارا بـ"UKMTO"، حيث ذكرت أنها "تلقت تقاريرا عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع احداثياته كانت 211612N 0594542E



وذكر التقرير أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.