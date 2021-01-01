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الصحة الإسرائيلية: تسجيل 3 وفيات و2140 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 30 يوليو 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: تسجيل 3 وفيات و2140 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة، و2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وذلك بعد إجراء 91,202 فحصًا مخبريًا.

وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين 870181، من بينهم 16162، منهم 167 حالة خطيرة في رقم جديد يسجل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، من بينهم 33 حالة حرجة، و26 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الوفيات منذ انتشار كورونا 6466.

وبدأت إسرائيل هذا الصباح بحملة تطعيم بجرعة ثالثة مضادة لفيروس كورونا، وذلك لمن هم فوق الـ 60 عامًا، وذلك في محاولة منها للسيطرة على تفشي الوباء من جديد.

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