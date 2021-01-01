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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة المحتلة

الجمعة 30 يوليو 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة المحتلة



الخليل/بيت لحم/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا، واعتقلت نور خالد الحروب (24 عاما)، ومعتز محمد الحروب (24 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبث بمحتوياتهما.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود محمد صلاح (٢٧ عاما )، من بلدة الخضر جنوبا، ومعروف أحمد الأطرش (١٩ عاما) من مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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