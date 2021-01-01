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الرئيس عباس يزور روسيا في سبتمبر

الجمعة 30 يوليو 2021 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يزور روسيا في سبتمبر



موسكو/سما/

قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن العمل جار على قدم وساق في مجال التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا.

وذكر السفير الفلسطيني، في حديث لمراسل "تاس"، أن هذه الزيارة مقررة في سبتمبر المقبل.

وأضاف السفير نوفل، في حديثه على هامش القمة الاقتصادية "روسيا – العالم الإسلامي: KazanSummit 2021": "يجري الإعداد لزيارة رئيس فلسطين إلى روسيا الاتحادية. آمل أن تجري هذه الزيارة في نهاية سبتمبر المقبل".

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس عباس روسيا، كانت في يوليو عام 2018.

#الرئيس عباس #روسيا #سبتمبر

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