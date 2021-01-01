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تقارير: تعرض سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان

الجمعة 30 يوليو 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير: تعرض سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان



وكالات

 تعرضت سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة سواحل سلطة عُمان، الخميس، وفقا لمجموعة أمن بحرية تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية.

جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة والتي تدعى United Kingdom Maritime Trade Operations وتعرف اختصارا بـ"UKMTO"، حيث ذكرت أنها "تلقت تقاريرا عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع احداثياته كانت 211612N 0594542E


وذكر التقرير أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

#بحر العرب #سلطنة عمان #هجوم على سفينة

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